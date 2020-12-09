В центре Тулы откроется международный сетевой отель

Фото из архива Myslo.

В ближайшее время в историческом центре Тулы откроется «Azimut Отель Тула». Он станет одним из первых международных сетевых отелей в нашем регионе. Эта компания управляет порядка 40 отелями в 32 городах России, Германии, Австрии и Израиле.

Планируется, что в отеле вблизи пешеходной улицы Металлистов разместятся 44 номера, конференц-зал на 60 человек и ресторан авторской кухни.

В комитете Тульской области по развитию туризма рассказали, что с 2017 года турпоток в регион возрос на 54% и в 2019-м перешагнул за 1 млн туристов.

Несмотря на пандемию, интерес к отдыху в Тульской области продолжает расти. Турпоток в регион этим летом был равноценен показателю прошлого года.

Напомним, в Тульской области с размахом в этом году отметили 500-летие кремля. Флагманским проектом стал уникальный для России Музейный квартал, где открылись филиалы четырех федеральных музеев.

– Возрождение исторического центра — реставрация зданий и благоустройство территорий — повышает инвестиционную привлекательность локации, которая становится все более востребованной у бизнес-сообщества. Так, в шаговой доступности от Музейного квартала предприниматели открыли музеи, гостиницы, кафе, рестораны и сувенирные лавки. Это сформировало в центре Тулы полноценный культурно-туристический кластер, — отметила председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.