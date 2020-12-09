Фото из архива MySlo
В Суворове ищут нового хозяина для полицейской собаки
Немецкая овчарка по кличке Рус Харандус Орнелла ушла со службы на заслуженный отдых.
В одной из тульских газет опубликовано трогательное и немного грустное объявление – сотрудники МО МВД России «Суворовский» пристраивают в добрые руки служебную собаку по кличке Рус Харандус Орнелла.
Немецкой овчарке восемь лет, и она больше не может продолжать борьбу с преступностью. По объективным причинам, полицейские не могут оставить её у себя, поэтому активно ищут нового хозяина.
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