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Где в Туле не будет света 10 декабря

Где в Туле не будет света 10 декабря

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Оружейная, 26, 32, 34, 23, 15 к. 1,
  • ул. Болдина, 124, 147,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 41, 43, 45, 47, 49, 47-а,
  • ул. Галкина, 1, 2-а, 20, 22, 24, 26,
  • ул. М. Горького, 2,
  • ул. Ползунова, 2, 4, 6, 8,
  • ул. Сурикова, 27, 15, 2, 29, 19, 19-а, 21, 27, 23, 25-а,
  • ул. Оружейная, 54, 52-а, 56, 54-а, 58-а,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а,
  • ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 150,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
  • п. Трудовой, 116-137,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
  • ул. М. Горького, 21,
  • ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8,
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 28-70 (чётн.), 17-59 (нечётн.),
  • 1-й и 4-й Горельский проезды,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17.
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