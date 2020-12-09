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Житель Щекинского района: «Соседка экономит на отоплении, а я замерзаю дома!»

Житель Щекинского района: «Соседка экономит на отоплении, а я замерзаю дома!»

АГВ есть только у соседки: жилье инвалида Сергея Масальского не позволяет поставить отдельный котел.

Скромная квартира с минимальным набором удобств в бараке №9 по ул. Лесной в пос. Ломинцевский Щекинского района – инвалид Сергей Масальский не привык жить на широкую ногу.

На паре десятков метров располагается относительно просторная комната и малюсенькая кухня, она же сан­узел и прихожая. Но все это не беда – было бы отопление стабильным. А вот с ним как раз проблема.


Сергей Масальский греется обогревателями, имея газовое отопление.

– В нашем доме нет центрального отопления, все квартиры отапливаются от индивидуальных источников – газовых котлов. У меня квартира небольшая и отопление идет от соседей, сделать мне персональное отопление нельзя – технические условия не позволяют. У соседки установлен АГВ, и температура в моей квартире зависит только от ее прихотей, – рассказывает Сергей.

Женщина из квартиры по соседству лишь летом постоянно живет в поселке, а на зиму отправляется в Тулу к сестре и приезжает в поселок от случая к случаю. На время своего отсутствия температурный режим ставит на минимум – чтобы меньше платить, а о соседе-инвалиде не заботится.  В результате, когда температура на улице опускается ниже нуля, в квартире Сергея не выше 17 градусов.


Соседка Сергея, когда уезжает, включает отопление на минимум. При этом ее не волнует, что холодно становится и в квартире соседа-инвалида.

– С соседкой не получается договориться. Я замерзаю, а ей все равно. Притом что мы с ней вместе платим за отопление – я по нормативу, а она по фактическому потреблению газа – по счетчику. С моей карты ежемесячно списывают деньги, но за что? Мне приходится все равно пользоваться обогревателями! Чтобы не замерзнуть, включаю два: один на полу стоит, а на диване под подушками электрическая грелка, – едва сдерживая слезы, рассказывает Сергей.

Проблема эта возникла не сегодня. Еще в 2009 году соседка внезапно отрезала батареи Сергея от своих и совсем лишила его источника тепла. Тогда пришлось решать проблему в юридической плоскости – суд тогда обязал ее восстановить поврежденную систему и вернуть в квартиру инвалида отопление. Женщина исполнила решение суда, но конфликт не был исчерпан.

– Она уезжает и практически выключает отопление, оставляя меня в опасности. Я не знаю, зачем она это делает, но уже не представляю, кто может мне помочь, – добавляет мужчина.

О проблеме Сергея Масальского знают и в администрации МО Ломинцевский. В его квартиру несколько раз выходила комиссия с проверками. Нарушение температурного режима не всегда удавалось зафиксировать.

– Мы понимаем и Сергея, и его соседку. Она элементарно пытается сэкономить на отоплении, потому что на зиму уезжает в Тулу. Но и Сергея понять можно – техусловия действительно не позволяют установить ему индивидуальный АГВ. Обязать соседку предоставить ему доступ к ее АГВ тоже нет возможности – оборудование оформлено только на нее, – поясняет глава администрации муниципалитета Игорь Миронов.

Оптимальный выход из этой ситуации, по мнению Миронова, – установка электрического водонагревателя.

Игорь Миронов, глава администрации:

– Мы летом предлагали  Сергею купить электрический водонагреватель, а администрация помогла бы с установкой. Но он отказался, сославшись на то, что электричество дороже газа. Но сейчас же ему все равно приходится пользоваться обогревателями и платить за отопление. Мы еще проанализируем все возможные варианты и просчитаем вместе с ним, сколько он платит за отопление и во сколько ему обойдется  электроводонагреватель. А пока будем договариваться с соседкой.

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:46 +1
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