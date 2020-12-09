новости
новости
Регистрация
На центральной площади Тулы монтируют Губернский каток

На центральной площади Тулы монтируют Губернский каток

После многочисленных обращений туляков губернатор Алексей Дюмин решил, что ледовая площадка в центре города в этом году всё же будет работать.

На площади Ленина ведутся работы по монтажу Губернского катка. Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки открывать его в этом году не собирались, но после того, как туляки попросили об этом губернатора, решено было пойти навстречу жителям.

По поручению Алексея Дюмина, сеансы катания будут организованы с соблюдением всех мер профилактики и рекомендация Роспотребнадзора. Глава региона поручил закончить монтаж катка до 28 декабря.

Галерея
Монтаж Губернского катка, Фото: 1
Монтаж Губернского катка, Фото: 2
Монтаж Губернского катка, Фото: 3
Монтаж Губернского катка, Фото: 4
Монтаж Губернского катка, Фото: 5
Монтаж Губернского катка, Фото: 6
Монтаж Губернского катка, Фото: 7
Монтаж Губернского катка, Фото: 8
Монтаж Губернского катка, Фото: 9
Монтаж Губернского катка, Фото: 10
Монтаж Губернского катка, Фото: 11
Монтаж Губернского катка, Фото: 12
Монтаж Губернского катка, Фото: 13
Монтаж Губернского катка, Фото: 14
Монтаж Губернского катка, Фото: 15
Монтаж Губернского катка, Фото: 16
Монтаж Губернского катка, Фото: 17
Монтаж Губернского катка, Фото: 18
Монтаж Губернского катка, Фото: 19
Монтаж Губернского катка, Фото: 20
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:44 −8
Другие статьи по темам
Событие
ледовый катокГубернский катокмонтаж Губернского каткапоручение Алексея Дюмина
Место
Тулаплощадь Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Помощник новомосковского прокурора взял 150 тысяч рублей за закрытие офисного здания
Помощник новомосковского прокурора взял 150 тысяч рублей за закрытие офисного здания
На Алексинском шоссе в Туле прошел рейд против незаконной рекламы
На Алексинском шоссе в Туле прошел рейд против незаконной рекламы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.