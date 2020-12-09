На центральной площади Тулы монтируют Губернский каток

После многочисленных обращений туляков губернатор Алексей Дюмин решил, что ледовая площадка в центре города в этом году всё же будет работать.

На площади Ленина ведутся работы по монтажу Губернского катка. Напомним, из-за сложной эпидемиологической обстановки открывать его в этом году не собирались, но после того, как туляки попросили об этом губернатора, решено было пойти навстречу жителям.

По поручению Алексея Дюмина, сеансы катания будут организованы с соблюдением всех мер профилактики и рекомендация Роспотребнадзора. Глава региона поручил закончить монтаж катка до 28 декабря.