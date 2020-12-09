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На Алексинском шоссе в Туле прошел рейд против незаконной рекламы
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

На Алексинском шоссе в Туле прошел рейд против незаконной рекламы

Работы прошли в рамках проверки соблюдения правил благоустройства.

В рейде приняли участие сотрудники МКУ «Сервисный центр г. Тулы», представители зареченской администрации, управления по благоустройству, инспекторы административно-технического надзора. Работы проинспектировал замглавы администрации по благоустройству и работе с территориями Сергей Шестаков.

Ранее предпринимателям рассказали о необходимости привести рекламные конструкции в порядок. Однако это требование было проигнорировано –самовольно установленные рекламных конструкции никто не демонтировал.

Вдоль Алексинского шоссе развешаны десятки растяжек, объявлений, вывесок, и почти на каждую из них нет разрешения. Такая реклама уродует облик города. В колористических паспортах зданий прописано цветовое решение для фасада и регламентировано размещение вывесок. Этих правил должны придерживаться все предприниматели.

Работа по очистке Тулы от незаконной и уродливой рекламы началась с центра города, а теперь переместилась на второстепенные улицы. За один день рейда было сорвано и утилизировано более 200 незаконных рекламных конструкций, вывезено порядка 10 кубометров использованных шин, столько же сорняков и веток. Сергей Шестаков отметил, что работа по расчистке города от незаконной рекламы будет вестись во всех районах.

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Незаконная реклама на Алексинском шоссе, Фото: 1
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Незаконная реклама на Алексинском шоссе, Фото: 6
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