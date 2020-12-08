Роспотребнадзор призвал отказаться от корпоративов и посещения гостей на Новый год

Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие праздники должны быть безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к здоровью.

Коронавирус, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей: