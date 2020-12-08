Роспотребнадзор призвал отказаться от корпоративов и посещения гостей на Новый год
Чтобы не заразиться коронавирусом.
Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие праздники должны быть безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к здоровью.
Коронавирус, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.
Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей:
- постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;
- уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга;
- массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными;
- максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней;
- не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования;
- не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции;
- воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.
сегодня, в 13:13, 26 2799 0
сегодня, в 11:13, 42 4436 2
вчера, в 16:03, 37 7209 -7
вчера, в 15:47, 102 10012 -11
Другие статьи по темам
Место