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Роспотребнадзор призвал отказаться от корпоративов и посещения гостей на Новый год

Роспотребнадзор призвал отказаться от корпоративов и посещения гостей на Новый год

Чтобы не заразиться коронавирусом.

Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие праздники должны быть безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к здоровью.

Коронавирус, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче.

Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей:

  • постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;
  • уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга;
  • массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными;
  • максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней;
  • не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования;
  • не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции;
  • воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.
Сюжет: Коронавирус
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