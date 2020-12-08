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В Новомосковске осудили мужчину, зарезавшего пенсионера

В Новомосковске осудили мужчину, зарезавшего пенсионера

Отправится в колонию на 12 лет.

В Новомосковске местный 59-летний местный житель признан виновным причинении легкого и тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Отметим, что изначально мужчина обвинялся в убийстве и покушении на убийство, но статьи были переквалифицированы.

Судом установлено, что  обвиняемый и его 71-летний сосед распивали алкоголь в ночь с 9 на 10 февраля. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил старшего товарища, после чего тот пошел домой.

Там его встретили сын и внук, которые поинтересовались, откуда у него на лице ссадины. Пенсионер рассказал, что его ударил сосед, после чего мужчины решили пойти и разобраться с обвиняемым.

Тот, встретив их на крыльце дома, не стал вступать в диалог, а схватился за нож и нанес каждому несколько ударов. 71-летний мужчина от полученных ран умер на месте происшествия. Его сын и внук выжили, получив различные травмы.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:47 0
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