В Новомосковске осудили мужчину, зарезавшего пенсионера

В Новомосковске местный 59-летний местный житель признан виновным причинении легкого и тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Отметим, что изначально мужчина обвинялся в убийстве и покушении на убийство, но статьи были переквалифицированы.

Судом установлено, что обвиняемый и его 71-летний сосед распивали алкоголь в ночь с 9 на 10 февраля. Мужчины поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил старшего товарища, после чего тот пошел домой.

Там его встретили сын и внук, которые поинтересовались, откуда у него на лице ссадины. Пенсионер рассказал, что его ударил сосед, после чего мужчины решили пойти и разобраться с обвиняемым.

Тот, встретив их на крыльце дома, не стал вступать в диалог, а схватился за нож и нанес каждому несколько ударов. 71-летний мужчина от полученных ран умер на месте происшествия. Его сын и внук выжили, получив различные травмы.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.