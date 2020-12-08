На ул. Тульского Рабочего полка продают квартиру за 31,8 млн рублей

Фото: tula.cian.ru.

За такую сумму предлагается 265 метров общей площади, три санузла и три балкона.

Эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих квартир в регионах Центрального федерального округа. Туда не были включены очевидные лидеры – Москва и Подмосковье, авторов интересовали другие регионы.

Первое место досталось Белгороду – там за 40 млн рублей можно купить 270-метровую квартиру, расположенную на последнем этаже 11-этажного дома. Двухуровневое жильё оформлено в классическом стиле. На первом этаже разместились сауна, гостиная с камином и зимним садом, на втором – просторный кабинет и две спальни.

Затем идут Ярославль, Курск, Калуга и Воронеж. Самая дорогая недвижимость в этих городах стоит от 35 до 38,5 млн рублей, а площади разнятся более чем вдвое – от «скромных» 150 до необъятных 325 квадратных метров.

На шестом месте – Тула. На улице Тульского Рабочего полка продаётся квартира в 265 квадратов – три спальни, три санузла, кухня-гостиная и три балкона. Высота потолков – 3,4 метра, а из окон открываются панорамные виды на Белоусовский парк. Стоит это великолепие 31,8 млн рублей.