В Туле пропал 39-летний мужчина
7 декабря 2020 года Сергей Новиков ушёл в неизвестном направлении.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку о розыске 39-летнего Сергея Александровича Новикова из Тулы.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, карие глаза, светло-русые волосы с проседью, короткая стрижка.
Был одет в серо-синюю пижаму и черные сланцы.
Особые приметы: есть татуировка.
Нуждается в медицинской помощи.
Знаете, где он находится? Сообщите по телефонам
8 (800) 700-54-52или 112; 02.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место