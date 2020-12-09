В Туле пропал 39-летний мужчина

7 декабря 2020 года Сергей Новиков ушёл в неизвестном направлении.

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Был одет в серо-синюю пижаму и черные сланцы.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку о розыске 39-летнего Сергея Александровича Новикова из Тулы.