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В Туле пропал 39-летний мужчина

В Туле пропал 39-летний мужчина

7 декабря 2020 года Сергей Новиков ушёл в неизвестном направлении.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку о розыске 39-летнего Сергея Александровича Новикова из Тулы.
 
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, карие глаза, светло-русые волосы с проседью, короткая стрижка.
 
Был одет в серо-синюю пижаму и черные сланцы.
 
Особые приметы: есть татуировка.
 
Нуждается в медицинской помощи.
 
Знаете, где он находится? Сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112; 02.

 

 

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