Тяжба тульского пенсионера с таксопарком: перевозчик возвращал деньги в порядке очереди

Ранее мы сообщили, что тульский пенсионер смог вернуть деньги, внесенные в качестве предоплаты за поездку в столичный аэропорт и обратно. Из-за закрытия границ его зарубежный отпуск сорвался, а для разрешения ситуации потребовалось вмешательство Роспотребнадзора.

В редакцию Myslo поступил комментарий от генерального директора ООО «Единая служба такси» Александра Демидова. Ниже мы приводим его полностью и без сокращений (орфография и стиль сохранены).

«До начала пандемии, в течении более 3-х лет, «Единая служба такси» проводила маркетинговую программу трансферов по маршруту Тула-Москва-Тула. За время действия программы, ей воспользовались более 100 000 туляков и гостей нашего города. Суть ее заключалась в предварительном заказе трансфера (более 45 суток), что позволяло нам организовывать высокоэффективную логистику, чтобы иметь возможность предоставлять 50 % скидку на поездку участникам программы. В марте 2020 года перелеты прекратились и несколько сотен участников программы, в течение одного дня, потеряли необходимость в поездке.

Участникам программы было предложено – либо перевести деньги на «открытую дату», т. е. момент восстановления перелетов, либо воспользоваться деньгами для оплаты услуг компании по другим маршрутам или вернуть денежные средства. Для возврата средств участников программы была организована очередность, в соответствии с датой написания обращения с заявлением на возврат.

Все помнят экономическую ситуацию марта-мая 2020 года, полный локдаун, запрет даже на межгородские перевозки внутри России, но и в это не простое время мы изыскивали средства для поочередного возврата средств нескольким сотням участников программы. Забегая вперед отметим, что в настоящее время по всем заявлениям о возврате средств, внесенных в рамках программы (более 45 суток), средства возвращены. Но, как всегда бывает в семье не без «любимцев». Из многих сотен участников программы нашлось двое, о которых сообщили СМИ.

Одна из клиенток, по словам Александра Демидова, не посчитала нужным написать заявление на возврат средств, а «получив информацию о необходимости написания такового, сочла этот факт ущемлением своих прав и обратилась в Роспотребнадзор, сотрудники которого надо отдать им должное, оперативно отреагировали, и направили дело в суд, немного забыв о том, что у любых отношений есть минимум две стороны. В результате выше изложенного, имеет место юридический казус. На него компания перевозчик обещала указать суду в своей кассационной жалобе – когда есть решение суда с санкциями за отказ в возврате, а нет обращения истицы с письменным заявлением с просьбой о нем».

«Герой второй публикации по очередности возмещения оказался пятым из сотен участников программы, которым были возвращены деньги, о чем ему было не однократно сообщено. Но, то ли обидевшись, что его посчитали, то ли потеряв веру в человеческую порядочность, истец отправился с заявлением в Роспотребнадзор. Итогом многомесячных проверок, жалоб, обращений в суд, нескольких судебных заседаний явился возврат внесенных средств в том же объеме, в котором он и должен был их получить, только не в ноябре, а в апреле. Наш вопрос «Зачем ему это было нужно?» остался без ответа.

И самое главное – мы очень благодарны всем участникам наших многочисленных программ, за понимание и умение в это не простое время слушать, и главное, слышать друг друга, умение договариваться и верить, что мы еще много раз будем вам полезны при решении ваших транспортных задач», – отметил Александр Демидов.