Во дворе дома на ул. Серебровской скончался мужчина

Как стало известно Myslo, в понедельник, 7 декабря, около 16.00 на пороге одного из подъездов дома №20 по ул. Серебровской был найден труп мужчины.

На вид погибшему около 40 лет. По предварительной информации, он внезапно почувствовал себя плохо и захлебнулся рвотными массами. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.