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Во дворе дома на ул. Серебровской скончался мужчина

Во дворе дома на ул. Серебровской скончался мужчина

По предварительным данным, несчастный внезапно почувствовал себя плохо.

Как стало известно Myslo, в понедельник, 7 декабря, около 16.00 на пороге одного из подъездов дома №20 по ул. Серебровской был найден труп мужчины.

На вид погибшему около 40 лет. По предварительной информации, он внезапно почувствовал себя плохо и захлебнулся рвотными массами. Окончательную причину и все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:11 +1
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Место
Тулаулица Серебровская

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