Некролог: скончался главный инженер производства АО «КБП» Анатолий Старухин

Коллектив АО «Конструкторское бюро приборостроения» выражает глубокие соболезнования семье, близким, всем, кто любил, знал и ценил Анатолия Александровича.

3 декабря 2020 года на 58-м году жизни после тяжелой болезни скончался главный инженер производства АО «КБП» Анатолий Александрович Старухин.

– Ушел из жизни молодой, яркий, целеустремленный, талантливый человек, организатор производства, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.

Родился А. А. Старухин в Суворове Тульской области 29 января 1963 года. В КБП пришел в 1985 году после окончания механического факультета Тульского политехнического института в техотдел производства. Его плодотворная деятельность на благо предприятия была оценена по достоинству. В феврале 2011 года он был назначен главным инженером производства АО «КБП». Под его руководством находились все технические службы производства КБП.

Высокий профессионализм, компетентность по широкому кругу вопросов позволяли ему успешно решать многие сложные производственные задачи. Анатолий Александрович Старухин удостоен почетного звания «Заслуженный машиностроитель РФ», он лауреат двух премий им. С. И. Мосина, лауреат национальной премии «Золотая идея», был награжден медалью «Трудовая доблесть» 3 степени, знаком отличия «За заслуги», почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ, администрации Тульской области.

Он считал себя удачливым человеком и не представлял себя без семьи, без коллег, без друзей и без работы.

Коллектив АО «Конструкторское бюро приборостроения» выражает глубокие соболезнования семье, близким, всем, кто любил, знал и ценил Анатолия Александровича. Скорбим вместе с вами. Пусть наши молитвы и слова соболезнования станут поддержкой вам в эти трудные минуты.

Светлая память об Анатолии Александровиче Старухине навсегда останется в сердцах коллег и друзей, всех, кому с ним довелось общаться и работать.