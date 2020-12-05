Фото: minzdrav.tularegion.ru
Тульские бригады скорой начали получать тревожные кнопки
При нажатии для защиты медиков будет приезжать группа быстрого реагирования.
В рамках сотрудничества территориального Центра медицины катастроф и охранного холдинга несколько бригад скорой получили тревожные кнопки. При поступлении сигнала на защиту медиков прибывает группа быстрого реагирования. Она задержит злоумышленников до прибытия полиции или Росгвардии. Время прибытия — до 10 минут.
«В этом году на медиков скорой помощи совершено 3 нападения, в одном из случаев фельдшер получила сотрясение мозга. Тревожные кнопки позволят нашим сотрудникам — особенно женщинам, которых на скорой большинство, — чувствовать себя в безопасности во время вызова», — рассказал руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Мухин.
На первом этапе сотрудничества Центра медицины катастроф и охранного холдинга тревожные кнопки будут выданы бригадам подстанций Тулы. В дальнейшем планируется расширить «зону покрытия» и охватить районы.
Другие статьи по темам
Место
Владимир Путин исполнит желание участника Всероссийской акции «Елка желаний» Саши Колясникова из Тулы