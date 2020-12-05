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Тульские бригады скорой начали получать тревожные кнопки
Фото: minzdrav.tularegion.ru

Тульские бригады скорой начали получать тревожные кнопки

При нажатии для защиты медиков будет приезжать группа быстрого реагирования.

В рамках сотрудничества территориального Центра медицины катастроф и охранного холдинга несколько бригад скорой получили тревожные кнопки. При поступлении сигнала на защиту медиков прибывает группа быстрого реагирования. Она задержит злоумышленников до прибытия полиции или Росгвардии. Время прибытия — до 10 минут.
 
«В этом году на медиков скорой помощи совершено 3 нападения, в одном из случаев фельдшер получила сотрясение мозга. Тревожные кнопки позволят нашим сотрудникам — особенно женщинам, которых на скорой большинство, — чувствовать себя в безопасности во время вызова», — рассказал руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Мухин.
 
 
На первом этапе сотрудничества Центра медицины катастроф и охранного холдинга тревожные кнопки будут выданы бригадам подстанций Тулы. В дальнейшем планируется расширить «зону покрытия» и охватить районы.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:03 −1
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