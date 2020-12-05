В центре Тулы поставят пряничный домик дополненной реальности

Фото пресс-службы городской администрации

Сегодня, 5 декабря, на площади Ленина приступили к его монтажу.

Новогодний пряничный домик — это первый в России новогодний арт-объект с дополненной реальностью. В его окнах можно увидеть различные праздничные сюжеты. Арт-объект такого типа был впервые установлен в Санкт-Петербурге в этом году.

«В пряничном домике дополненная реальность демонстрируется в формате видеороликов-сюжетов. Они посвящены жизни Деда Мороза и его подготовки к празднику. Чтобы увидеть видеоролики, нужно просто навести на окна дома камеру смартфона», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Для того чтобы побывать в волшебном мире Деда Мороза, необходимо скачать приложение. Для этого нужно сканировать QR-код, который размещен на фасаде пряничного домика.

После завершения работ по монтажу данного арт-объекта будет включена его иллюминация.