Владимир Путин исполнит желание участника Всероссийской акции «Елка желаний» Саши Колясникова из Тулы

Фото: Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной»

Президент России Владимир Путин исполнит мечты 10-летнего Александра Колясникова из Тулы и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска в рамках ежегодной акции «Ёлка желаний».

Организатор акции — Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

«Желания детей абсолютно разные: Александр мечтает обнять настоящую панду, а Дима — посетить Красную площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает Президент России. Исполнение Владимиром Путиным заветных желаний тяжелобольных детей из разных регионов страны накануне Нового года уже третий год подряд становится доброй традицией. В 2018—2019 гг. Президент России поддержал акцию, исполнив 6 заветных желаний детей», — сообщает пресс-служба проекта.

В этом году 5 декабря в рамках онлайн-марафона #МЫВМЕСТЕ и празднования Дня добровольца России Владимир Путин снова присоединился к акции.

Сегодня в студии марафона выступили участники проекта «Мечтай со мной» 2018 года — Регина Парпиева и Артем Пальянов. В прямом эфире они рассказали о том, как кардинально изменилась их жизнь после исполнения заветной мечты, а с участником Всероссийской акции «Елка желаний» 2019 года Андреем Кочетовым ведущие марафона провели телемост.

В прямом эфире марафона Артем Пальянов, участник проекта «Мечтай со мной», вместе с Президентом России Владимиром Путиным в случайном порядке выбрал две заявки с елки желаний. Среди них оказались Александр Колясников и Дмитрий Ащепков.

Александру 10 лет, он проживает в Тульской области. Мальчик очень добрый и отзывчивый.

Саша увлекается компьютерами, ходит в компьютерную академию, очень любит животных. Его папа вне работы занимается волонтерской деятельностью: спасает собак, в основном породы алабай. Отсюда и такая необычная мечта — увидеть и обнять панду.

«Предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано», — отметил Владимир Путин.

Диме 9 лет, мальчик живет в Челябинской области. Дмитрий очень общительный и активный ребенок. Любит животных, увлекается рисованием и ходит на дзюдо. Мальчик мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает Президент России.

Владимир Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках:

«Запросто, сделаем, вместе покатаемся. Считай, что ты уже в дороге», — сказал Президент России.

Акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. В прошлом году было исполнено свыше 7500 желаний. В этом году заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря. На данный момент подано уже свыше 12 тысяч заявок. С 5 декабря по 28 февраля следующего года партнеры акции и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания.