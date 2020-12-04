Скончался генеральный директор АО «Заря» Александр Попов
Губернатор Тульской области выразил соболезнования его родным и близким.
4 декабря на 66-м году жизни скончался генеральный директор АО «Заря», заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, почетный гражданин Тульской области Александр Федорович Попов.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким.
– Александр Федорович был талантливым, мудрым руководителем, честным, искренним, открытым человеком. Он посвятил жизнь ответственному труду на благо родной земли. Многое сделал для развития сельского хозяйства в Тульской области. Внес большой вклад в возрождение культурных традиций села Дедилово, — отметил глава региона.
Александр Федорович Попов начал свою трудовую деятельность в 1976 году: по окончании Богородицкого совхоза-техникума стал главным ветеринарным врачом колхоза «Заря» Киреевского района Тульской области. И затем прошел путь до руководителя предприятия. С ноября 2002 года был генеральным директором АО «Заря».
За достижение высоких показателей включен в энциклопедию «Лучшие люди России», неоднократно награждался почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.