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Скончался генеральный директор АО «Заря» Александр Попов
Фото: http://kirmayak.ru.

Скончался генеральный директор АО «Заря» Александр Попов

Губернатор Тульской области выразил соболезнования его родным и близким.

4 декабря на 66-м году жизни скончался генеральный директор АО «Заря», заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, почетный гражданин Тульской области Александр Федорович Попов.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким.

– Александр Федорович был талантливым, мудрым руководителем, честным, искренним, открытым человеком. Он посвятил жизнь ответственному труду на благо родной земли. Многое сделал для развития сельского хозяйства в Тульской области. Внес большой вклад в возрождение культурных традиций села Дедилово, — отметил глава региона.

 

Александр Федорович Попов начал свою трудовую деятельность в 1976 году: по окончании Богородицкого совхоза-техникума стал главным ветеринарным врачом колхоза «Заря» Киреевского района Тульской области. И затем прошел путь до руководителя предприятия. С ноября 2002 года был генеральным директором АО «Заря».

За достижение высоких показателей включен в энциклопедию «Лучшие люди России», неоднократно награждался почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

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