В центре Тулы полицейские поймали голую девушку: видео

Очевидец запечатлел на камеру своего мобильного телефона неадекватное поведение девушки на ул. Советской в Туле. Полностью раздетая представительница прекрасной половины человечества ходила по проезжей части, явно была не в себе и не обращала внимание на минусовую температуру на улице.

Прохожие вызвали на место полицию. При появлении стражей порядка девушка попыталась от них убежать, но все же была задержана. Кроме того, она сопротивлялась и явно не желала идти в патрульную машину.

По нашей информации, девушку передали медикам, после чего ее доставили в психиатрическую лечебницу.