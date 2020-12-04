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В центре Тулы полицейские поймали голую девушку: видео

В центре Тулы полицейские поймали голую девушку: видео

Необычный инцидент произошел на ул. Советской.

Очевидец запечатлел на камеру своего мобильного телефона неадекватное поведение девушки на ул. Советской в Туле. Полностью раздетая представительница прекрасной половины человечества ходила по проезжей части, явно была не в себе и не обращала внимание на минусовую температуру на улице.
 
Прохожие вызвали на место полицию. При появлении стражей порядка девушка попыталась от них убежать, но все же была задержана. Кроме того, она сопротивлялась и явно не желала идти в патрульную машину.
 
По нашей информации, девушку передали медикам, после чего ее доставили в психиатрическую лечебницу.
 
 
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