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Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики на 3 декабря
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики на 3 декабря

Публикуем актуальную информацию.

В Тульской области с конца октября растет заболеваемость коронавирусом. На данный момент пиковый показатель — 193 случая за сутки — был зафиксирован 29 ноября. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, резкий рост числа заболевших связан со вспышкой COVID-19 в отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева». Там было зафиксировано сразу 30 случаев заболевания среди пациентов и сотрудников. 

Более подробную статистику смотрите на графиках Яндекса:

Сюжет: Коронавирус
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