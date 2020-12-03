Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики на 3 декабря

Фото из архива Myslo.

В Тульской области с конца октября растет заболеваемость коронавирусом. На данный момент пиковый показатель — 193 случая за сутки — был зафиксирован 29 ноября. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, резкий рост числа заболевших связан со вспышкой COVID-19 в отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева». Там было зафиксировано сразу 30 случаев заболевания среди пациентов и сотрудников.

Более подробную статистику смотрите на графиках Яндекса: