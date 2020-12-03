Фото из архива Myslo.
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики на 3 декабря
Публикуем актуальную информацию.
В Тульской области с конца октября растет заболеваемость коронавирусом. На данный момент пиковый показатель — 193 случая за сутки — был зафиксирован 29 ноября. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, резкий рост числа заболевших связан со вспышкой COVID-19 в отделении сестринского ухода ГУЗ «Городская клиническая больница №2 им. Е. Г. Лазарева». Там было зафиксировано сразу 30 случаев заболевания среди пациентов и сотрудников.
Более подробную статистику смотрите на графиках Яндекса:
сегодня, в 11:07, 97 5620 1
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вчера, в 11:46, 50 3425 1
вчера, в 10:45, 86 12160 0
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