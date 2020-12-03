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В Ефремове ищут вора, который украл магнитолу и порвал страховку

В Ефремове ищут вора, который украл магнитолу и порвал страховку

Процесс преступления попал на видео.

В Ефремове ищут мужчину, вытащившего из чужого автомобиля магнитолу.

По словам хозяина авто, воришка неторопливо вскрыл замок, посидел несколько минут внутри, после чего преспокойно ушел:
 
– Он забрал магнитолу и зачем-то страховой полис на машину. Причем страховку он просто взял и порвал – я нашел ее «останки» в 20 метрах от автомобиля. 
 
По данному факту в полиции проводится проверка. 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:37 +1
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Тульская областьЕфремовворовствокража

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