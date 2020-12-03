В Ефремове ищут вора, который украл магнитолу и порвал страховку

В Ефремове ищут мужчину, вытащившего из чужого автомобиля магнитолу.



По словам хозяина авто, воришка неторопливо вскрыл замок, посидел несколько минут внутри, после чего преспокойно ушел:

– Он забрал магнитолу и зачем-то страховой полис на машину. Причем страховку он просто взял и порвал – я нашел ее «останки» в 20 метрах от автомобиля.

По данному факту в полиции проводится проверка.



