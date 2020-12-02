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В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке

В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке

Власти не признают дом аварийным, и никто не спешит делать ремонт.

Семья Крючатовых заселилась в дом № 23 по Китаевскому проезду в 1960 году. Валентина Ивановна работала на железной дороге и получила ключи от постройки — тогда барак принадлежал РЖД. Прошли годы, жилье пришло в упадок — домик покосился, полы прогнили, стены осыпались. При этом никакие блага цивилизации сюда так и не пришли. Газ по-прежнему в баллонах, туалет — на улице, с водой зимой бывают перебои.
 
Проблем прибавляет и неудачное расположение дома — с одной стороны метрах в 50 железнодорожные пути. Когда проходят поезда, внутри барака все трясется, в результате этого стены в некоторых местах потрескались. С другой стороны протекает река, и раньше по весне участок постоянно затапливало во время паводков.
 
В доме сейчас проживают три семьи, в одной из квартир ютятся две пенсионерки — Валентина Ивановна и ее дочь Зоя Ивановна.
 
 
- Я уже и не припомню, когда последний раз у нас делали ремонт, — где-то лет 20 назад! В 2005 году дом передали на баланс городу, но никаких улучшений мы не дождались. Мать — инвалид, практически не встает с кровати, я за ней ухаживаю. Отопление в доме работает с перебоями, печку подтапливаем, чтобы хоть немного теплее было. Удобств никаких нет, туалет на улице, в доме только ведро, — рассказывает Зоя Ивановна. — От поездов дом постоянно трясется. Мы с мамой ночью вздрагиваем. Того и гляди, потолок рухнет на нас.
 
Как бы в подтверждение слов женщины во время нашего разговора мимо прошел грузовой поезд — под ногами даже затряслась земля. За столько лет жильцы так и не привыкли к постоянному гулу поездов.
 
 
Юрий Крючатов, сын Зои Ивановны, постоянно помогает родственницам. Раньше он тоже жил в этом доме с женой и ребенком, но переехал — в таких условиях с малышом жить невозможно.
 

Юрий Крючатов

- Я хотел провести здесь хотя бы канализацию, но сказали — не положено. В доме стены все пошли трещинами от вибрации, все замазаны-перемазаны. На пол я положил листы фанеры, чтоб хоть не провалиться. Крыша протекает. А еще, представьте, под домом нет фундамента! Не знаю, как строили этот барак… Он покосился, ушел под землю на метр точно. А недавно мы чуть не сгорели. На чердаке замкнуло проводку, я забирался туда тушить. Хорошо, я здесь ночевал! Как бы мать с бабушкой справились, не представляю. Приходили электрики, сказали, надо ставить более мощный рубильник. Но и этого сделать нельзя: вся проводка сгорит.

 
Зоя Ивановна говорит, что на днях к ним лично приезжал представитель администрации Тулы. После его ухода буквально сразу же наладилось с отоплением.
 
- В доме так тёпло стало! Всё никак не привыкну, в кофте и в шапке хожу, как раньше. Надолго ли такие блага, не знаем. Обычно у нас градусов 15 максимум, в доме постоянная сырость, не успевает просохнуть.
 
Семья говорит, что исправно платит за коммунальные услуги: за соцнайм — от администрации, за отопление и водоснабжение — от РЖД (дом подключен к их котельной). И самое интересное — Крючатовым счета также выставляет управляющая компания «Восход», которая уже несколько месяцев не существует.
 
- Наша УК никогда никаких работ у нас не проводила. Говорят, ее и нету давно, закрылась. А кому же мы платим и за что? — спрашивает Зоя Ивановна.
 
 
Этот вопрос Myslo адресовал в администрацию Тулы и прокуратуру Тульской области. Городские чиновники ответили, что управляющей компании в доме в настоящее время действительно нет. Дом выставлен на конкурс, чтобы определить для него УК. В прокуратуре пообещали проверить законность выставления платежек и выяснить, куда уходят деньги жителей.
 
 
У жильцов есть шанс, чтобы дом признали аварийным. Для этого нужно написать обращение в администрацию.
 
- Любой наниматель муниципальной квартиры может обратиться в комитет имущественных и земельных отношений с просьбой провести экспертизу дома на предмет аварийности. В этом случае расходы по оплате услуг эксперта будет нести муниципальное образование. В случае положительной экспертизы на предмет аварийности дома межведомственная комиссия по заявлению любого нанимателя или собственника жилья выносит соответствующее решение.
 
Также в администрации города заявили, что в 2021 году по линии Фонда капитального ремонта Тульской области в указанном доме запланирован капремонт фасада, кровли, электрики, на 2023−2025 годы — ремонт систем отопления и водоснабжения. На следующий год в муниципальных квартирах администрация планирует отремонтировать полы и выполнить косметический ремонт. Но насколько целесообразно ремонтировать эту развалюху, большой вопрос.
Галерея
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 1
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 2
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 3
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 4
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 5
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 6
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 7
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 8
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 9
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 10
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 11
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 12
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 13
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 14
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 15
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 16
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 17
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 18
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 19
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 20
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 21
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 22
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 23
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 24
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 25
В Туле две пенсионерки живут в разваливающемся бараке, Фото: 26
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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