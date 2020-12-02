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На формирование современной городской среды в Тульской области выделено более 400 миллионов рублей

На формирование современной городской среды в Тульской области выделено более 400 миллионов рублей

Больше всего денег будет направлено в Тулу. Меньше всего - в МО Славный.

В 2021 году на реализацию программ формирования современной городской среды в Тульской области потратят 400 миллионов 859 тысяч 580 рублей.

Средства на реализацию программ выделяются как и из регионального бюджета, так и из муниципального и федерального.

Больше всего денег получит Тула - 116 миллионов 027 тысяч 394 рубля. Меньше всего - муниципальное образование Славный: 565 тысяч 068 рублей.

Отметим, что в этом году по программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Туле было благоустроено 60 дворов.   

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:36 −2
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