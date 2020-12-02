Внимание, розыск! На трассе М-2 в Тульской области сбили человека

1 декабря в 17.20 на 225-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щёкинском районе неустановленный водитель на неизвестном автомобиле совершил наезд на пешехода. Известно, что 40-летний мужчина двигался по правой обочине попутно движению транспортных средств. Было темно, пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

Водитель с места ДТП скрылся, его ищут. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

В ходе розыскных мероприятий установлено: автомобиль, совершивший наезд на пешехода, это, предположительно «Газель», с тёмным цветом кабины и тента, на короткой базе, ранних годов выпуска, установлено газовое оборудование и отсутствует правое пассажирское зеркало.

помогите найти Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефон группы по розыску и дознанию ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области: +7 (4872) 32-44-31 ; +7 (4872) 32-44-38