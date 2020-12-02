Елочные базары в Туле откроют 20 декабря

Фото из архива Myslo.

В Туле елочные базары откроются 20 декабря и будут работать до 31 декабря на специально оборудованных площадках площадью от 10 до 100 кв. м. Время работы — с 9.00 до 20.00.

Как сообщает городская администрация, в этом году торговля хвойными деревьями будет организована на 34 площадках во всех территориальных округах Тулы.

С местами торговли можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации города или по тел.: 30-47-93, 30-45-31.

Кроме того, на сайте управления экономического развития опубликуют интерактивную карту по размещению елочных базаров.