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В Туле Mazda сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot

В Туле Mazda сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot

Автоавария случилась утром 2 декабря в Мясново.

Утром в Туле на ул. Тихмянова, неподалеку от поворота на ул. Чмутова, произошло ДТП с участием Mazda 3 и Peugeot Partner.

По предварительной информации, следуя по ул. Тихмянова по направлению к ул. Чмутова, водитель Mazda не справился с управлением, сбил растущую на обочине рябину, после чего врезался в припаркованный Peugeot, а потом – в сосну.

Как сообщили в региональном УГИБДД, в аварии обошлось без пострадавших.

Галерея
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 1
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 2
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 3
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 4
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 5
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 6
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 7
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 8
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 9
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 10
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 11
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 12
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 13
В Туле Mazda-3 сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot , Фото: 14
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:26 +5
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