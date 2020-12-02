В Туле Mazda сбила рябину и влетела в припаркованный Peugeot

Утром в Туле на ул. Тихмянова, неподалеку от поворота на ул. Чмутова, произошло ДТП с участием Mazda 3 и Peugeot Partner.

По предварительной информации, следуя по ул. Тихмянова по направлению к ул. Чмутова, водитель Mazda не справился с управлением, сбил растущую на обочине рябину, после чего врезался в припаркованный Peugeot, а потом – в сосну.

Как сообщили в региональном УГИБДД, в аварии обошлось без пострадавших.