Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области
Публикуем статистику за неделю.
Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Туле —+364 случая, в целом же в Большой Туле — +445.
На втором месте по приросту Новомосковск — +86 заразившихся, далее Алексин — +79 человек, следом идет Щёкино — +58.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 12:40, 3 432 0
вчера, в 17:41, 49 3813 6
вчера, в 13:38, 69 3041 4
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