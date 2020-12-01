Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области

Правительство Тульской области опубликовало карту самых зараженных городов и районов региона. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Туле —+364 случая, в целом же в Большой Туле — +445.

На втором месте по приросту Новомосковск — +86 заразившихся, далее Алексин — +79 человек, следом идет Щёкино — +58.

Детализация по населенным пунктам: