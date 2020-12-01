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Тульские санатории – одни из самых популярных в Центральной России
По информации портала Санатории-России.рф

Тульские санатории – одни из самых популярных в Центральной России

Тульская область попала в топ-5 популярных в ЦФО для санаторно-курортного отдыха прошедшей осенью.

Специалисты популярного портала бронирования составили рейтинг курортов и регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.
 
В первую пятерку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения в Центральной России вошли Москва, Московская, Ярославская области, Тульская и Ивановская области.
 
Рейтинг составлен по данным броней путевок для санаторного отдыха осенью этого года.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:20 0
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