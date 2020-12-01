Тульские санатории – одни из самых популярных в Центральной России

По информации портала Санатории-России.рф

Тульская область попала в топ-5 популярных в ЦФО для санаторно-курортного отдыха прошедшей осенью.

Специалисты популярного портала бронирования составили рейтинг курортов и регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.

В первую пятерку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения в Центральной России вошли Москва, Московская, Ярославская области, Тульская и Ивановская области.

Рейтинг составлен по данным броней путевок для санаторного отдыха осенью этого года.