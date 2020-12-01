По информации портала Санатории-России.рф
Тульские санатории – одни из самых популярных в Центральной России
Тульская область попала в топ-5 популярных в ЦФО для санаторно-курортного отдыха прошедшей осенью.
Специалисты популярного портала бронирования составили рейтинг курортов и регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года.
В первую пятерку популярности осеннего санаторного отдыха и лечения в Центральной России вошли Москва, Московская, Ярославская области, Тульская и Ивановская области.
Рейтинг составлен по данным броней путевок для санаторного отдыха осенью этого года.
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