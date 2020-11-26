Новогодняя акция Сбербанка и платежной системы «Мир»

Чтобы получить возможность выиграть один из ценных призов, нужно выполнять два простых условия: не снимать наличные с карты и совершать покупки на сумму от 300 рублей.

Каждую неделю с 1 по 31 декабря 2020 года среди тех, кто совершал покупки и выполнял условия акции, будет разыгрываться 300 сертификатов на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей. За всё время акции полторы тысячи участников получат сертификаты. Участников акции ждут и другие призы от партнёров. Подробнее — на странице акции.

По итогам акции среди всех участников, выполнявших условия в течение декабря, будет разыграно три приза по 1 000 000 рублей.

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»: