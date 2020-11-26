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Новогодняя акция Сбербанка и платежной системы «Мир»

Новогодняя акция Сбербанка и платежной системы «Мир»

В декабре держатели карт «Мир» Сбербанка могут стать участниками акции «Дарите подарки — «Мир» и СберБанк ответят тем же!».

Чтобы получить возможность выиграть один из ценных призов, нужно выполнять два простых условия: не снимать наличные с карты и совершать покупки на сумму от 300 рублей.

Каждую неделю с 1 по 31 декабря 2020 года среди тех, кто совершал покупки и выполнял условия акции, будет разыгрываться 300 сертификатов на покупки в СберМаркете номиналом 3 500 рублей. За всё время акции полторы тысячи участников получат сертификаты. Участников акции ждут и другие призы от партнёров. Подробнее — на странице акции.

По итогам акции среди всех участников, выполнявших условия в течение декабря, будет разыграно три приза по 1 000 000 рублей.

Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир»:

Дмитрий Бувин

Дмитрий Бувин

– Платежная карта «Мир» уже не один год дает жителям России возможность максимально легко и удобно оплачивать свои повседневные покупки. Оплата коммунальных и других счетов, погашение кредитов, оплата проезда в общественном транспорте многих городов со скидкой, простое получение льгот и социальных пособий — для всего этого достаточно одной карты национальной платежной системы. Мы постоянно работаем над интересным и выгодным наполнением карты. В декабре совместно с нашим партнером – Сбербанком, крупнейшим банком страны, предлагаем поучаствовать в нашей совместной предновогодней акции и в розыгрыше ценных призов.

 

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00
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