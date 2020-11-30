Две тулячки отдали гадалке больше 5 миллионов рублей

Обвиняемая в течение 7 лет снимала с них негативное магическое воздействие.

В Туле 63-летняя гражданка Украины признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2013 году к обвиняемой обратилась тулячка, которая захотела «снять негативное магическое воздействие недоброжелателей». Воздействие снималось в течение почти 7 лет. Походы к гадалке так понравились тулячке, что она порекомендовала «специалиста» подруге, которая тоже ощущала «враждебную магию».

В сумме женщины отдали гадалке 5,63 миллиона рублей.

Решением суда 63-летней женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.