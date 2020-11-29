Сотрудники МЧС призывают туляков не выходить на тонкий лед

28 ноября в Киреевском районе сотрудники спасательного ведомства совместно с представителями администрации муниципального образования провели патрулирование в рамках операции «Тонкий лед». В ходе данной работы были проверены наиболее крупные водоемы в районе населенного пункта Бородинский.

Во время рейда на водоемах были установлены предупреждающие знаки, а так же проведено разъяснение рыбакам об опасности нахождения на льду в данный период.