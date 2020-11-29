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Сотрудники МЧС призывают туляков не выходить на тонкий лед

Сотрудники МЧС призывают туляков не выходить на тонкий лед

Спасатели напоминают жителям региона основные правила безопасности.

28 ноября в Киреевском районе сотрудники спасательного ведомства совместно с представителями администрации муниципального образования провели патрулирование в рамках операции «Тонкий лед». В ходе данной работы были проверены наиболее крупные водоемы в районе населенного пункта Бородинский.
 
Во время рейда на водоемах были установлены предупреждающие знаки, а так же проведено разъяснение рыбакам об опасности нахождения на льду в данный период.
 

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона основные правила безопасности:

  • безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров,
  • в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах с водной растительностью, вблизи деревьев и камыша,
  • если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25 %,
  • не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

Правила поведения на льду:

  • нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь),
  • оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу,
  • у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка 15-20 м. длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

Что делать, если Вы провалились под лед?

  • не паниковать, не делать резких движений,
  • широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой,
  • по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесёт вас под лед,
  • попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

Как помочь провалившемуся под лед:

  • вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать шарфы, ремни или одежду,
  • подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки,
  • сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы,
  • если вы не один, лягте на лед и двигайтесь друг за другом,
  • за 3-4 метра до края полыньи протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство,
  • осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны,
  • доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение, снять с него одежду, по возможности переодеть в сухое,
  • вызвать скорую помощь.

 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +4
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