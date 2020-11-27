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После жалоб туляков дозвониться на горячую линию минздрава стало проще
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

После жалоб туляков дозвониться на горячую линию минздрава стало проще

Раньше количество недозвонов составляло около 50%, сейчас — не более 3%.

Модернизация горячей линии стартовала в конце октября. Было увеличено количество операторов, разработаны скрипты для быстрой обработки звонков. Сейчас горячая линия работает в формате колл-центра на базе профессиональной телекоммуникационной платформы.

– Мы ведем учет всех звонков, поступающих к нам. На линии работают двадцать операторов, время ожидания ответа — менее минуты. Ежедневно операторы принимают 500-600 звонков, — сообщил руководитель горячей линии Андрей Клименов.

Если раньше количество недозвонов составляло около 50%, то после переформатирования — не более 3%.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, жителям, чей звонок сорвался, операторы перезванивают. Таким образом, без ответа не остается ни одно обращение.

Чаще всего жители обращаются на горячую линию по вопросам лечения коронавирусной инфекции, записи к врачу, уточняют критерии выписки после самоизоляции.

Горячая линия минздрава 8 (800) 4444-003 работает с понедельника по субботу, с сегодняшнего дня время работы увеличено на 3 часа — с 8.00 до 20.00.

Напомним, ранее туляки пожаловались губернатору, что на горячую линию минздрава невозможно дозвониться. Глава региона потребовал решить эту проблему.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 +1
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