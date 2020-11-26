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В Тульской области за сутки 153 новых случая коронавируса

В Тульской области за сутки 153 новых случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 153 случая коронавируса, 148 человек выздоровели, трое скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 15 932 жителя региона, 13 943 вылечились, умерли 475.

За сутки в России установлен новый антирекорд по числу заболевших — выявлено 25 487 случаев COVID-19.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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