В Тульской области за сутки 153 новых случая коронавируса

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились еще 153 случая коронавируса, 148 человек выздоровели, трое скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 15 932 жителя региона, 13 943 вылечились, умерли 475.

За сутки в России установлен новый антирекорд по числу заболевших — выявлено 25 487 случаев COVID-19.