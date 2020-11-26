В Тульской области за сутки 153 новых случая коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились еще 153 случая коронавируса, 148 человек выздоровели, трое скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 15 932 жителя региона, 13 943 вылечились, умерли 475.
За сутки в России установлен новый антирекорд по числу заболевших — выявлено 25 487 случаев COVID-19.
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