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Массовое отключение воды в Щекинском районе: работа скважины восстановлена

Массовое отключение воды в Щекинском районе: работа скважины восстановлена

В правительстве Тульской области на особом контроле находится вопрос восстановления водоснабжения в поселке Социалистический.

Из-за аварии было нарушено водоснабжение порядка 110 домов, где проживает более 700 человек.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поручил в кратчайшие сроки организовать ремонтно-восстановительные работы и принять меры по обеспечению жителей поселка питьевой водой до восстановления централизованного водоснабжения.

Ход работ контролирует министерство ЖКХ Тульской области. Министр провел встречу с жителями, на которой рассказал, какие меры предпринимаются правительством и администрацией муниципалитета. Организован подвоз воды для жителей. Также цистерны направлены и в школу, чтобы она не прекращала работу. По предложению жителей увеличено число цистерн, доставляющих воду.

«Чтобы завершить восстановление максимально быстро, работы ведутся по нескольким направлениям. Специализированная организация проводила промывание скважины и это дало свой результат. В настоящее время завершены работы по восстановлению работоспособности скважины. Ожидаем, что уже ночью жители поселка получат воду», — сказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Также принято решение о строительстве резервного водовода протяжённостью порядка 2,5 км от другого водозабора в посёлке Ломинцевский. Он позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение посёлка Социалистический.

Напомним, ранее губернатор Алексей Дюмин призвал все службы оперативно реагировать на обстановку и принимать необходимые меры. Глава региона поставил задачу главам администраций держать на личном контроле устранение подобных ситуаций в кратчайшие сроки.

 
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Место
Тульская областьпоселок Социалистический

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