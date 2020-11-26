Куда тулякам звонить, если в аптеках нет лекарств?

Обед с 13.00 до 13.45.

пятница с 9.00 до 16.45.

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,

В Территориальном органе Росздравнадзора по Тульской области действует горячая линия для населения по вопросу отсутствия лекарственных препаратов в аптеках: 8 (4872) 77-03-59 .