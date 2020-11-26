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Куда тулякам звонить, если в аптеках нет лекарств?

Куда тулякам звонить, если в аптеках нет лекарств?

Росздравнадзор организовал горячую линию.

В Территориальном органе Росздравнадзора по Тульской области действует горячая линия для населения по вопросу отсутствия лекарственных препаратов в аптеках: 8 (4872) 77-03-59.

Время работы горячей линии:

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 16.45.

Обед с 13.00 до 13.45.

Суббота и воскресенье — выходные дни.

 

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