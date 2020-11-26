Куда тулякам звонить, если в аптеках нет лекарств?
Росздравнадзор организовал горячую линию.
В Территориальном органе Росздравнадзора по Тульской области действует горячая линия для населения по вопросу отсутствия лекарственных препаратов в аптеках:
Время работы горячей линии:
понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 16.45.
Обед с 13.00 до 13.45.
Суббота и воскресенье — выходные дни.
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