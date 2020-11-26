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Тульское отделение Сбербанка реализовало кампусный проект в колледже искусств им. А. С. Даргомыжского

Тульское отделение Сбербанка реализовало кампусный проект в колледже искусств им. А. С. Даргомыжского

В проект уже входят более 100 учебных учреждений в 74 городах России.

В рамках проекта Сбербанком профинансирована установка в здании системы контроля учета доступа (СКУД) и выданы карты с индивидуальным дизайном преподавателям и студентам колледжа.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк»:

– В Тульской области кампусный проект успешно реализован уже в 12 учреждениях образования и здравоохранения. Теперь к проекту подключается Тульский колледж искусств им. А.С. Даргомыжского. Уверен, банковская карта, выданная студентам и сотрудникам, может помочь им в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в учебном заведении и за его пределами: пропуск на территорию учебного заведения, получение стипендии и зарплаты, оплата в транспорте, магазинах и т. д.

Вячеслав Зюкин, директор государственного профессионального образовательного учреждения Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского:

– Колледж искусств им. А. С. Даргомыжского – одно из старейших учебных заведений в области искусства не только на территории Тульской области, но и в России. В колледже открыты все музыкальные специальности, а также направления «Живопись» и «Скульптура». При колледже работает школа для одаренных детей как первая ступень профессионального образования. Сегодня это – современное, со своими глубокими традициями образовательное учреждение. Мы гордимся не только своей историей, но и нашими выпускниками, которые широко востребованы на рынке труда.

Установку системы контроля учета доступа осуществило Тульское отделение Сбербанка в рамках кампусного проекта, что позволяет повысить уровень антитеррористической безопасности колледжа. Карту с уникальным индивидуальным дизайном получат около 500 студентов и преподавателей. Это укрепит командный и творческий дух в коллективе.

В кампусный проект Сбербанка, который реализуется в течение двух лет, уже входят более 100 учебных учреждений, более 50 организаций в 74 городах России.

Проект предусматривает:

  • автоматизацию пропускного режима, учёт рабочего времени сотрудников, контроль посещаемости занятий студентами (установка СКУД);
  • выдачу банковской карты для зачисления стипендий или зарплаты, а также для безналичной оплаты товаров и услуг;
  • контроль доступа и авторизация в библиотеке учебного заведения;
  • ограничение доступа посторонних лиц в здания учебного заведения, а также к компьютерам и другой технике;
  • деятельность в рамках современных стандартов безопасности.
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