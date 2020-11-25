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В Богородицке мальчишки катались по тонкому льду на велосипедах
Фото из группы «ВКонтакте» «Свобода слова Богородицк».

В Богородицке мальчишки катались по тонкому льду на велосипедах

Выходки юных экстремалов засняли очевидцы.

В Богородицке мальчишки на велосипедах прокатились по тонкому льду пруда. Соответствующая фотография появилась в соцсетях. Пользователи в комментариях возмущаются поступком ребят и уверены, что в этом виноваты родители. Но у некоторых другое мнение:

– Чем осуждать родителей и с камерами стоять, постить, лучше бы прогнали детей с опасной зоны и по возможности по попе настучали бы! Это называется «лишь бы в кого кинуть камнем», — уверена Марика М.

В МЧС России по Тульской области напоминают — взрослые обязаны объяснить детям опасность тонкого льда.

– Сейчас поведение детей вблизи водоемов — самая горячая тема для нас. В беседах с людьми мы обращаем особое внимание на то, что родители должны не только следить за тем, где находится их ребенок, но и объяснить ему всю опасность тонкого льда. Первый лед на вид безопасен, это заманивает детей, они идут к водоемам играть, не осознавая всю степень опасности и того, что могут провалиться. Необходимо научить детей правилам безопасного поведения, объяснить им, что лучшая помощь, которую они могут оказать провалившемуся под лед, — это позвать взрослых или позвонить по телефону 112, — поясняет старший инспектор ГИМС Дмитрий Бабкин.

 

Друзья, а что вы думаете об этой ситуации? Как бы вы поступили, если бы увидели детей, гуляющих по тонкому льду? Делитесь мнением в комментариях.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:31 +8
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