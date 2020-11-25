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Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Теперь у вас появился прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

 

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес (6+)

Удивительно, но легендарные приключения Алисы и Питера Пэна начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.
 

Искусственный интеллект (16+)

Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.
 

Прямая трансляция «Челси» – «Тоттенхэм» (18+)

29 ноября для всех любителей спорта прямая трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм» в рамках турнира Англия – Премьер-лига, 10-й тур. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
 

«Преступить черту» (18+)

2 декабря в 20.00 премьера остросюжетного эротического триллера с горячим красавчиком Марио Касасом в главной роли. В какой момент даже самый добродетельный человек может помыслить об убийстве? – такой вопрос исследует фильм.
 

Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:48 +1
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