Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
Теперь у вас появился прекрасный повод сходить в кино!
Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес (6+)
Удивительно, но легендарные приключения Алисы и Питера Пэна начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.
Искусственный интеллект (16+)
Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости от поведения героини высший компьютерный разум решит, оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с лица Земли.
Прямая трансляция «Челси» – «Тоттенхэм» (18+)
29 ноября для всех любителей спорта прямая трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм» в рамках турнира Англия – Премьер-лига, 10-й тур. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж».
«Преступить черту» (18+)
2 декабря в 20.00 премьера остросюжетного эротического триллера с горячим красавчиком Марио Касасом в главной роли. В какой момент даже самый добродетельный человек может помыслить об убийстве? – такой вопрос исследует фильм.
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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