Туляк попал в список лжесвященников РПЦ

Речь идет о бывшем священнике Тульской епархии Вениамине Филиппове. Он был лишен сана в 2009 году.

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет». Его цель — защита верующих от таких злоупотреблений. Об этом пишет «Российская газета».

В частности, там размещена информация о тех, кто выдает себя в интернете за священнослужителей, но не являются ими. В опубликованный список вошли 10 человек, в том числе и бывший священник Тульской епархии Вениамин Филиппов. Он был лишен сана в 2009 году.

Как сообщается на сайте, ранее он называл себя «иеромонахом Евстратием», сейчас «схиархимандритом Даниилом». Примкнул к расколу бывшего епископа Диомида, позднее стал называть себя «непоминающим».

С полным списком можно ознакомиться здесь.