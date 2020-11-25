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В центральной части Тулы – семибалльные пробки
Фото из архива Myslo.

В центральной части Тулы – семибалльные пробки

Скорость движения на отдельных улицах не превышает 20 км/ч.

Вечером 25 ноября, в самый разгар рабочей недели, в центральной части города затруднено движение транспорта. Частично на дорожную ситуацию повлияли несколько мелких ДТП.

Заторы образовались на проспектах, на улицах Советской, Рязанской, Оборонной, Ложевой, Кирова и ряде других. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в центре Тулы на 7 баллов из 10. На отдельных участках скорость движения потока – не более 20 км/ч.

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