В центральной части Тулы – семибалльные пробки

Фото из архива Myslo.

Вечером 25 ноября, в самый разгар рабочей недели, в центральной части города затруднено движение транспорта. Частично на дорожную ситуацию повлияли несколько мелких ДТП.

Заторы образовались на проспектах, на улицах Советской, Рязанской, Оборонной, Ложевой, Кирова и ряде других. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в центре Тулы на 7 баллов из 10. На отдельных участках скорость движения потока – не более 20 км/ч.