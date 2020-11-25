новости
новости
Регистрация
В Новомосковске здание ТЦ переоборудовали под дом престарелых
Фото Yandex. ТЦ «Мега» на ул. Мира.

В Новомосковске здание ТЦ переоборудовали под дом престарелых

Жилой дом уже поставила на учет Кадастровая палата.

В ноябре 2020 года в Тульской области, в городе Новомосковске, проведена перепланировка торгового центра в специальный жилой дом для престарелых и инвалидов. Об этом рассказали в Кадастровой палате по Тульской области.

Специальный жилой дом для престарелых и инвалидов в Новомосковске представляет собой просторное трехэтажное здание площадью 1766 кв. м, оснащенное всеми необходимыми приспособлениями для проживания инвалидов: это пандус у входной группы, держатели в санузлах, отсутствие порогов.

 

 

 

 

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 17:20 +5
Другие статьи по темам
Событие
дом престарелыхторговый центр
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк попал в список лжесвященников РПЦ
Туляк попал в список лжесвященников РПЦ
На Тульскую область надвигается циклон «Таня»
На Тульскую область надвигается циклон «Таня»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.