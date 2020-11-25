Фото Yandex. ТЦ «Мега» на ул. Мира.
В Новомосковске здание ТЦ переоборудовали под дом престарелых
Жилой дом уже поставила на учет Кадастровая палата.
В ноябре 2020 года в Тульской области, в городе Новомосковске, проведена перепланировка торгового центра в специальный жилой дом для престарелых и инвалидов. Об этом рассказали в Кадастровой палате по Тульской области.
Специальный жилой дом для престарелых и инвалидов в Новомосковске представляет собой просторное трехэтажное здание площадью 1766 кв. м, оснащенное всеми необходимыми приспособлениями для проживания инвалидов: это пандус у входной группы, держатели в санузлах, отсутствие порогов.
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