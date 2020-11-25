Инфекционист рассказал, какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу
По его мнению, для решения ситуации необходим комплексный подход: разъяснительная работа и увеличение суммы штрафов.
Соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток — необходимое условие для борьбы с коронавирусом и выхода на плато. Об этом заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.
Он заявил, что многие выступают против рекомендаций врачей и пишут жалобы на Роспотребнадзор.
По его мнению, для разрешения ситуации необходим комплексный подход.
– У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать. Также необходимо требовать при входе в метрополитен, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов, — сказал Викулов.
Люди должны понимать значимость этих мер, а не смеяться над ними, добавил врач.
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