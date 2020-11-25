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Инфекционист рассказал, какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу

Инфекционист рассказал, какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу

По его мнению, для решения ситуации необходим комплексный подход: разъяснительная работа и увеличение суммы штрафов.

Соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток — необходимое условие для борьбы с коронавирусом и выхода на плато. Об этом заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

Он заявил, что многие выступают против рекомендаций врачей и пишут жалобы на Роспотребнадзор.

По его мнению, для разрешения ситуации необходим комплексный подход.
 
– У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать. Также необходимо требовать при входе в метрополитен, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов, — сказал Викулов.
 
Люди должны понимать значимость этих мер, а не смеяться над ними, добавил врач.

 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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