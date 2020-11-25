Инфекционист рассказал, какие люди мешают выйти на плато по коронавирусу

По его мнению, для решения ситуации необходим комплексный подход: разъяснительная работа и увеличение суммы штрафов.

Соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток — необходимое условие для борьбы с коронавирусом и выхода на плато. Об этом заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

Он заявил, что многие выступают против рекомендаций врачей и пишут жалобы на Роспотребнадзор.