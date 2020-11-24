Жители Тульской области смогут бесплатно изучить основы предпринимательства и начать бизнес под руководством наставника

Вячеслав Романов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку:

– Правительство Тульской области планомерным внедрением мер поддержки стремится создать максимально комфортные условия для создания и ведения бизнеса в регионе. В современной экономической ситуации наставничество – это большая помощь, связующее звено между начинающим предпринимателем и активно развивающейся инфраструктурой поддержки. Кроме того, обладая опытом и бизнес-контактами, наставники станут настоящими путеводителями во множестве путей развития и подскажут правильный выбор. В рамках программы «Наставничество» к этой работе присоединятся и опытные эксперты – преподаватели курса федерального уровня, что сделает наши усилия эффективнее, а бизнес участников – перспективнее.

«Наставничество» — это бесплатный онлайн-курс, который продлится 2 недели и познакомит участников со всеми этапами построения правильной модели бизнеса. Особое внимание будет уделено найму и управлению персоналом, а также бухгалтерским и юридическим аспектам ведения бизнеса. Защита выпускных проектов пройдёт в рамках инвестиционной сессии. Все участники получат диплом о прохождении программы, а лучшие из них – ценные призы для развития своего дела.

Программа реализуется бесплатно в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и стартует 28 ноября.

Регистрация открыта на сайте www.mybusiness71.ru/nastavnik.

Телефон 8 (800) 600-777-1.