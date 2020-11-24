В Белеве после комплексной реставрации открылся художественно-краеведческий музей

В здании проведены масштабные реставрационные работы, заменены коммуникации, благоустроена территория, восстановлены въездные ворота. Историко-краеведческий отдел музея получил новую современную экспозицию, оснащенную мультимедийными технологиями. Залы изобразительного искусства отремонтированы и переоборудованы.

Гости церемонии осмотрели новые музейные залы «Вятичи», «Этнография», «Город-крепость», «Православная культура», «Купечество», а также обновленные залы, посвященные известным уроженцам города Белева, коллекцию, подаренную музею Надеждой Леже, и другие экспозиции.



