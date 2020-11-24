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В Белеве после комплексной реставрации открылся художественно-краеведческий музей

В Белеве после комплексной реставрации открылся художественно-краеведческий музей

Музей закрыли на ремонт полтора года назад.

В здании проведены масштабные реставрационные работы, заменены коммуникации, благоустроена территория, восстановлены въездные ворота. Историко-краеведческий отдел музея получил новую современную экспозицию, оснащенную мультимедийными технологиями. Залы изобразительного искусства отремонтированы и переоборудованы.

Гости церемонии осмотрели новые музейные залы «Вятичи», «Этнография», «Город-крепость», «Православная культура», «Купечество», а также обновленные залы, посвященные известным уроженцам города Белева, коллекцию, подаренную музею Надеждой Леже, и другие экспозиции.

В Белеве приведен в порядок не только музей, но еще и библиотека им. В. А. Жуковского, а также реализован ряд инфраструктурных проектов. Это и чистка реки Оки, и ремонт дорог, и благоустройство территорий, и многое другое.

Белев за последние несколько лет заметно преобразился. Отреставрированы его главные монастыри — Спасо-Преображенский и Жабынский, появилась новая туристическая точка — культурно-образовательный Центр им. В. А. Жуковского в с. Мишенское (на родине поэта), активно развиваются частные музеи пастилы. 

 

 

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