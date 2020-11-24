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Испугалась за зарплату: жительница Щекино выплатила алименты 18-летней дочери

Испугалась за зарплату: жительница Щекино выплатила алименты 18-летней дочери

И так бывает.

По решению суда 50-летняя жительница Щекинского района Ш. обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Но платить не стала, накопив долгов по алиментам на 300 тысяч рублей.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель отделения Щекинского и Тепло-Огаревского районов Тульской области вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату неплательщицы.

Данное постановление было направлено для исполнения по месту ее официального трудоустройства в медицинскую организацию.

Узнав об этом, Ш. явилась в отделение судебных приставов и погасила задолженность по алиментам в полном объеме.

Стоит отметить, что на момент погашения долга дочери Ш. уже исполнилось 18 лет. Однако совершеннолетие ребенка не снимает с родителя обязанности по уплате задолженности по алиментам.

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