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Об отсутствии лекарств в тульских аптеках можно сообщить на горячую линию
Жалобы уже принимаются в тестовом режиме.
Мониторинг показывает, что в аптеках Тульской области в достаточном количестве есть противовирусные препараты. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков.
По его словам, дефицит антибиотиков наблюдается только по двум позициям — это цефтриаксон и левофлоксацин. Причина в том, что в первую очередь эти препараты поступают в стационарные учреждения области.
Также Былков сообщил, что совместно с министерством здравоохранения Тульской области проработан и взят на контроль вопрос о доставке препаратов на отдаленные территории через фельдшерско-акушерские пункты.
Кроме того, территориальным органом Росздравнадзора проведена работа по организации горячей линии для жалоб на отсутствие лекарственных препаратов в аптеках. При содействии правительства Тульской области к приему жалоб привлечены и волонтеры.
Работа горячей линии уже начата в тестовом режиме, а в полноценном — с 24 ноября. Телефон горячей линии
8 (4872) 77-03-59.
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