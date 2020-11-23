Об отсутствии лекарств в тульских аптеках можно сообщить на горячую линию

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Мониторинг показывает, что в аптеках Тульской области в достаточном количестве есть противовирусные препараты. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал руководитель управления Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков.

По его словам, дефицит антибиотиков наблюдается только по двум позициям — это цефтриаксон и левофлоксацин. Причина в том, что в первую очередь эти препараты поступают в стационарные учреждения области.

Также Былков сообщил, что совместно с министерством здравоохранения Тульской области проработан и взят на контроль вопрос о доставке препаратов на отдаленные территории через фельдшерско-акушерские пункты.

Кроме того, территориальным органом Росздравнадзора проведена работа по организации горячей линии для жалоб на отсутствие лекарственных препаратов в аптеках. При содействии правительства Тульской области к приему жалоб привлечены и волонтеры.