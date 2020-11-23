Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей

Новые машины получат подстанции Центра в Туле и в районных центрах. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками.



Отметим, что всего в этом году в Центр медицины катастроф поступило 65 новых автомобилей (две машины передали социальные партнеры). Теперь весь автомобильный парк центра — не старше 5 лет.

«Ситуация с коронавирусом в Тульской области непростая, но мы видим проблемные моменты и реагируем на них. Мы многого требуем от системы здравоохранения: чёткого алгоритма действий, повышенного качества и оперативности. Чтобы отрасль работала без сбоев, закупаем оборудование, средства защиты, автотранспорт. Наш регион в числе первых получил и распределил по медучреждениям лекарства для лечения коронавируса на дому. Мы также продолжаем обновлять автопарк службы скорой помощи», — сказал Алексей Дюмин.

С сентября в регионе звонков в скорую помощь увеличилось на 46% (более 3000 звонков в сутки). Количество выездов бригад увеличилось до 1500, что на 25% больше, чем в начале осени.



В связи с ростом заболеваемости коронавирусом практически удвоилось количество эпидемиологических бригад (с 24 в сентябре до 51 в ноябре). Всего в каждую смену на линии работает 127 бригад.



Несмотря на возросшую нагрузку, удалось сохранить время доезда к пациентам с наиболее опасными заболеваниями и пострадавшим в результате ДТП в пределах 20 минут.



Для ускорения оказания помощи и приближения скорой помощи к жителям созданы новые остановочные пункты в районах — в пос. Новогуровский Алексинского района и пос. Лазарево Щекинского района. До конца года откроется еще один пункт в пгт Славный.



Новые «скорые» класса В на базе автомобиля ГАЗ — высокой проходимости, они обеспечат быстрый выезд бригад и оперативную доставку пациентов, в том числе в сельской местности.



И.о. главного врача Центра медицины катастроф Сергей Мухин доложил о кадровой обеспеченности центра.



По его словам, есть потребность в фельдшерах, медсестрах, сотрудниках оперативного отдела, водителях. С сентября приняты на работу 50 студентов ТулГУ. Они работают в бригадах и в оперативном отделе — принимают вызовы. 180 студентов медколледжа проходят производственную практику в качестве санитаров.



Проводится работа со студентами медколледжа, которые в следующем году получат дипломы. Тех, кто захочет остаться на скорой, планируется временно трудоустроить санитарами до получения диплома. Сейчас два студента уже оформляются на постоянную работу на подстанцию в Ясногорск.



Алексей Дюмин осмотрел машины и пообщался с фельдшерами.