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Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей

Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей

15 из них поступили по линии Минпромторга РФ, остальные 24 приобретены за счет регионального бюджета.

Новые машины получат подстанции Центра в Туле и в районных центрах. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками.

Отметим, что всего в этом году в Центр медицины катастроф поступило 65 новых автомобилей (две машины передали социальные партнеры). Теперь весь автомобильный парк центра — не старше 5 лет.

«Ситуация с коронавирусом в Тульской области непростая, но мы видим проблемные моменты и реагируем на них. Мы многого требуем от системы здравоохранения: чёткого алгоритма действий, повышенного качества и оперативности. Чтобы отрасль работала без сбоев, закупаем оборудование, средства защиты, автотранспорт. Наш регион в числе первых получил и распределил по медучреждениям лекарства для лечения коронавируса на дому. Мы также продолжаем обновлять автопарк службы скорой помощи», — сказал Алексей Дюмин.

С сентября в регионе звонков в скорую помощь увеличилось на 46% (более 3000 звонков в сутки). Количество выездов бригад увеличилось до 1500, что на 25% больше, чем в начале осени.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом практически удвоилось количество эпидемиологических бригад (с 24 в сентябре до 51 в ноябре). Всего в каждую смену на линии работает 127 бригад.

Несмотря на возросшую нагрузку, удалось сохранить время доезда к пациентам с наиболее опасными заболеваниями и пострадавшим в результате ДТП в пределах 20 минут.

Для ускорения оказания помощи и приближения скорой помощи к жителям созданы новые остановочные пункты в районах — в пос. Новогуровский Алексинского района и пос. Лазарево Щекинского района. До конца года откроется еще один пункт в пгт Славный.

Новые «скорые» класса В на базе автомобиля ГАЗ — высокой проходимости, они обеспечат быстрый выезд бригад и оперативную доставку пациентов, в том числе в сельской местности.

И.о. главного врача Центра медицины катастроф Сергей Мухин доложил о кадровой обеспеченности центра.

По его словам, есть потребность в фельдшерах, медсестрах, сотрудниках оперативного отдела, водителях. С сентября приняты на работу 50 студентов ТулГУ. Они работают в бригадах и в оперативном отделе — принимают вызовы. 180 студентов медколледжа проходят производственную практику в качестве санитаров.

Проводится работа со студентами медколледжа, которые в следующем году получат дипломы. Тех, кто захочет остаться на скорой, планируется временно трудоустроить санитарами до получения диплома. Сейчас два студента уже оформляются на постоянную работу на подстанцию в Ясногорск.

Алексей Дюмин осмотрел машины и пообщался с фельдшерами.

 
Галерея
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 1
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 2
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 3
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 4
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 5
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 6
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 7
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 8
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 9
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 10
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 11
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 12
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 13
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 14
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 15
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 16
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 17
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 18
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 19
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 20
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 21
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 22
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 23
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 24
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 25
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 26
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 27
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 28
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 29
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 30
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 31
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 32
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 33
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 34
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 35
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 36
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 37
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 38
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 39
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 40
Алексей Дюмин передал региональному Центру медицины катастроф 39 новых автомобилей, Фото: 41
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:36 −1
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