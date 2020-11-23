65% туляков не могут дозвониться до больниц

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На оперативном совещании в региональном правительстве министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков рассказал о работе с телефонными обращениями в учреждения здравоохранения.

Всего с начала запуска горячей линии министерства здравоохранения Тульской области отработано более 30 тысяч звонков. С 18 ноября количество операторов увеличено, а процент упущенных звонков составляет 2% от общего количества.

В эту число входят случаи, когда звонящий самостоятельно прервал звонок. По словам Ярослава Ракова, в таких ситуациях оператор сразу же перезванивает, поэтому фактически звонки не теряются.

Также министр сообщил, что для удобства туляков и снижения нагрузки на горячую линию, в личном кабинете на сайте «Доктор71» туляки могут узнать результаты теста на коронавирус. Раков отметил важность своевременного оформления врачами направления на тестирование и оперативного предоставления результатов лабораториями.

С 16 ноября на сайтах больниц есть специальные баннеры для оформления обратного дозвона. На оставленный номер телефона перезванивают в течение суток. На данный момент таким образом отработано 157 обращений.

Ярослав Раков рассказал, что по состоянию на 20 ноября 65% граждан не могут дозвониться в больницы, в то время как по нормативу должно быть не более 5% и добавил, что технических проблем нет.

На это губернатор Алексей Дюмин поручил увеличить количество операторов и настроить работу колл-центров. При необходимости — обучить сотрудников или повысить их квалификацию, чтобы устранить проблему.