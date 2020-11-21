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В ночь на 21 ноября на дороги Тулы высыпали 300 тонн противогололедных материалов

В ночь на 21 ноября на дороги Тулы высыпали 300 тонн противогололедных материалов

Были задействованы 68 единиц техники.

В ночь на 21 ноября в Туле израсходовали около 300 тонн противогололедных материалов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, основной упор сделан на обработку дорог, тротуаров и остановочных площадок по второстепенным улицам, а также на обработку дорог в поселениях Большой Тулы. 

Сегодня в администрации Тулы прошло совещание по вопросу работы коммунальных служб.

В связи с установлением минусовых температур и сильным гололедом они переведены в усиленный режим работы.

Сообщается, что дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами в круглосуточном режиме.

Управление по административно-техническому надзору проводит рейды по придомовым территориям. За два дня инспекторы УАТН обследовали 879 дворов на предмет наличия наледи. Выявлено 231 нарушение, составлен 201 протокол.

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