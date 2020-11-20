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Лев Толстой «вернулся» в Ясную Поляну: фото
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Ясная Поляна"

Лев Толстой «вернулся» в Ясную Поляну: фото

В новом фотопроекте прижизненные фотографии Льва Николаевича соединили с современными снимками.

20 ноября отмечается День памяти Л. Н. Толстого. Ровно 110 лет назад наш великий земляк после продолжительной болезни скончался на железнодорожной станции Астапово, которая теперь названа в его честь.

Ко дню памяти Льва Николаевича музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил фотопроект #ЗдесьЖилТолстой. Эти кадры помогут вернуться в те времена, когда по граф Толстой ходил по усадебным тропинкам, а в рабочем кабинете лежали черновики его произведений, ставших мировой классикой.

За целый век здесь почти ничего не изменилось! Смотрим!

Галерея
Фотопроект "Здесь жил Толстой", Фото: 1
Фотопроект "Здесь жил Толстой", Фото: 2
Фотопроект "Здесь жил Толстой", Фото: 3
Фотопроект "Здесь жил Толстой", Фото: 4
Фотопроект "Здесь жил Толстой", Фото: 5
Фотопроект "Здесь жил Толстой", Фото: 6
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Место
Тульская областьЯсная Поляна

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