Лев Толстой «вернулся» в Ясную Поляну: фото

Фото: пресс-служба музея-заповедника "Ясная Поляна"

20 ноября отмечается День памяти Л. Н. Толстого. Ровно 110 лет назад наш великий земляк после продолжительной болезни скончался на железнодорожной станции Астапово, которая теперь названа в его честь.

Ко дню памяти Льва Николаевича музей-усадьба «Ясная Поляна» подготовил фотопроект #ЗдесьЖилТолстой. Эти кадры помогут вернуться в те времена, когда по граф Толстой ходил по усадебным тропинкам, а в рабочем кабинете лежали черновики его произведений, ставших мировой классикой.