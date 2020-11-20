Под Тулой «Нива» столкнулась с грузовиком

Кадр из видео Виктора Соловьева

Как сообщают очевидцы, примерно на 75-м километре трассы Калуга – Тула – Михайлов – Рязань произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и грузовой фуры.

Судя по повреждениям, внедорожник попал в «слепую зону» грузовика – фура задела правую сторону «Нивы» и протащила её несколько десятков метров. Водитель «Нивы» получил неопасные повреждения.

Участники ДТП перекрыли две полосы движения, образовалась большая пробка. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.